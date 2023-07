An Byeong-hun wird Dritter bei Golfturnier Genesis Scottish Open

ⓒ YONHAP News

Profigolfer An Byeong-hun hat bei den Genesis Scottish Open einen gemeinsamen dritten Platz erreicht. Die Genesis Scottish Open ist ein Golfturnier der European Tour und der PGA Tour. Es gehört seit 2017 zu den hoch dotierten Rolex Series.





An erzielte in der finalen Runde des Turniers im schottischen North Berwick einen Even Par bei 70 Schlägen. Mit einem Gesamtscore von 10 unter Par bei 270 Schlägen kam der Südkoreaner gemeinsam mit dem Weltranglistenersten Scottie Scheffler aus den USA und David Lingmerth aus Schweden auf den dritten Platz. An qualifizierte sich damit für das PGA-Majorturnier The Open Championship in der kommenden Woche.





Landsmann Kim Joo-hyung zeigte am Finaltag eine schwache Leistung. Mit insgesamt neun unter Par bei 271 Schlägen beendete er das Turnier gemeinsam mit dem Engländer Tommy Fleetwood auf Platz sechs. Im letzten Jahr hatte Kim als Rookie der koreanischen Profigolftour an den Genesis Scottish Open teilgenommen und den dritten Platz belegt.





Bis zur dritten Runde hatte er nur einen Schlag hinter dem Führenden gelegen und als Zweiter noch alle Siegchancen gehabt. An Loch 18 leistete er sich jedoch einen Doppel-Bogey und fiel danach weit zurück. Das Turnier gewann Rory Mcilroy.





Bei den PGA Tour Champions, einer nordamerikanischen Turnierserie für professionelle Golfspieler ab dem Alter von 50 Jahren, hat der südkoreanische Profigolfer Choi Kyung-ju den dritten Platz belegt.





Choi spielte am Finaltag des Kaulig Companies Championship in Akron, Ohio zwei unter Par bei 69 Schlägen. Mit einem Gesamtscore von sieben unter Par kam er auf einen gemeinsamen dritten Platz mit Ernie Eis und Harrison Frazer. Das Tunier gewann der US-Amerikaner Steve Stricker gefolgt von David Toms, ebenfalls aus den USA. Für Stricker ist es der 16. Sieg auf der Senior-Tour.





Ein dritter Platz ist das beste Ergebnis, das Choi Kyung-ju in diesem Jahr erzielt hat. Das zweite Mal schaffte es der 53-Jährige unter die Top 10. Im März hatte er bei den Hoag Classic den siebten Platz belegt. Seine bisher beste Leistung bei einem Majorturnier der PGA Tour Champions war ein vierter Platz im letzten Jahr gewesen.





Landsmann Yang Yong-eun beendete das Turnier auf Platz 13.





Die Kaulig Companies Championship sind ein Majorturnier der PGA Tour Champions. Der Sieger qualifiziert sich automatisch für die Players Championship im nächsten Jahr, das höchstdotierte Event der PGA Tour.