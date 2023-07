Lee Sang-ryeol siegt beim World Taekwondo Grand Prix

ⓒ Getty Images Bank

Lee Sang-ryeol hat beim World Taekwodo Grand Prix in der Gewichtsklasse 68 kg gewonnen und sich für die Grand Prix Series im chinesischen Taiyuan qualifiziert.





Lee besiegte am Sonntag im Finale des Wettbewerbs im südkoreanischen Muju Landsmann Seo Kang-eun mit 2:0. Lee ging schnell in die Offensive und gewann die erste Runde mit 11:1. Auch die zweite Runde konnte er mit 8:2 für sich beanspruchen. In der Gewichtsklasse 68 kg stand die Taekwondo-Ikone Lee Dae-hoon 12 Jahre lang an der Spitze, bevor er nach den Olympischen Spielen in Tokio seine aktive Karriere beendete.





Jang Eun-suk, der im Halbfinale gegen Seo Kang-eun verloren hatte, konnte sich im Kampf um den dritten Platz gegen seinen mongolischen Gegner Buyanshagai Enkhbold durchsetzen und die Bronzemedaille gewinnen.





Damit gingen in der Gewichtsklasse 68 kg die Gold-, Silber- und Bronzemedaille an Südkorea. Da der Sieger und Zweitbeste aus demselben Land stammen, konnte nur Lee Sang-ryeol das Ticket für die Grand Prix Series in Taiyuan lösen. Bei den Frauen gewann Suh Tanja in der 67 kg-Gewichtsklasse die Bronzemedaille.