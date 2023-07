„Concrete Utopia“ zum Sitges International Fantastic Film Festival und Hawaii International Film Festival eingeladen

Der südkoreanische Katastrophen-Thriller „Concrete Utopia“ des Regisseurs Um Tae-hwa mit Lee Byung-hun, Park Seo-joon und Park Bo-young in den Hauptrollen feiert am 9. August seinen Kinostart. Weil gleich drei Stars in den Hauptrollen zu sehen sind, warten viele Filmfans schon ganz gespannt auf den Start. Der Film wird nun zu renommierten internationalen Filmfestivals eingeladen und zieht auch international Aufmerksamkeit auf sich.

Der Streifen wurde zum diesjährigen Sitges International Fantastic Film Festival, das vom 5. bis 15. Oktober in Sitges in Spanien stattfindet und eines der drei besten Festivals für Fantasy- und Horrorfilme weltweit ist, in die Wettbewerbssektion eingeladen. In dieser Sektion wurden bisher koreanische Filme wie „Hunt“ (2022), „The Spy Gone North“ (2018) und „Believer“ (2018) vorgestellt. „Concrete Utopia“ wird auch auf dem diesjährigen Hawaii International Film Festival gezeigt, das am 12. Oktober eröffnet wird.