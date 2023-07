„Elemental“ lockt mehr als 5 Millionen Zuschauer ins Kino und wird der bisher erfolgreichste Disney Pixar-Film in Südkorea

Der US-amerikanische Computeranimationsfilm „Elemental“ hat in Südkorea mehr als 5 Millionen Zuschauer ins Kino gelockt und ist damit der erfolgreichste Disney Pixar-Film in Südkorea geworden.

Nach dem Korea Box Office System wurde der Film am 23. Juli, dem 40sten Tag seit seinem Kinostart in Südkorea, von rund 193.000 Zuschauern gesehen und registrierte eine kumulierte Zuschauerzahl von 5,03 Millionen. In der Zuschauerzahl übertraf er damit den bisherigen größten Disney Pixar-Publikumserfolg in Südkorea „Inside Out“, der von 4,97 Millionen Zuschauern gesehen wurde.

„Elemental“ erzählt die Geschichte von der spannenden Beziehung des gefühligen Wasserjungen Wade und der temperamentvollen Feuerfrau Ember. Dem Film liegt auch die persönliche Lebensgeschichte des Regisseurs Peter Sohn zugrunde. Seine Eltern sind in den 1970er Jahren von Korea in die USA ausgewandert, und er wuchs mit koreanischen Traditionen, der koreanischen Sprache und Kultur in New York auf.