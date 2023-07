Das Jetzt ist gut (4) 믿는 도끼에 발등 찍힌다

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





믿- Verbstamm des Verbs 믿다 für „an etw. glauben, vertrauen“

-는 Verbendung zur Bildung von Partizipien

도끼 Nomen für „Axt“

-에 Postposition für „in, an, bei“

발등 Nomen für „Fußrücken“

찍히- Verbstamm des Verbs 찍히다, hier für „gehackt werden, gestochen werden“

-ㄴ다 Aussagenendung





Der Ausdruck „믿는 도끼에 발등 찍힌다“ bedeutet wortwörtlich „Man wird von einer Axt, der man vertraut hat, auf den Fußrücken gehackt“. Man holt sich eine scharfe Axt, um einen Baum zu fällen, und schwingt sie mit voller Kraft in dem Vertrauen, dass die Axt die gewünschte Wirkung erzielen wird. Doch in dem Moment trennt sich die Schneide vom Stiel und sticht in den Fußrücken. Im übertragenen Sinne warnt man mit dieser Redewendung den Gesprächspartner davor, dass sein Vertrauen in eine nahestehende Person enttäuscht werden und er dadurch einen Schaden erleiden kann. Man sollte sich also nicht zu sehr auf jemanden verlassen, nur weil er einem vertraut ist und man denkt, dass man ihn kennt. Entsprechend wäre die Redewendung übersetzbar mit „Dir kann jemand in den Rücken fallen“.

Andererseits kann man sich mit dem Ausdruck auch darauf beziehen, dass sich eine Angelegenheit unerwarteterweise in eine ungünstige Richtung entwickeln kann, auch wenn man davor fest an ein gutes Ergebnis geglaubt hat.