Yu Yeon-hui : „Seemann auf Irrfahrt“ (2022)

Nach dem Sewol-Fährenunglück wurden ältere Matrosen gemieden, und so wimmelte es in Jungang-dong von Seeleuten, die zur Not mit jedem Schrottkahn aufs Meer gefahren wären.

Einer dieser alten Seeleute, denen es nichts ausmachte, auf einem solchen Kahn zu fahren, war Kang. Je mehr Zeit er auf See verbracht hatte, desto zäher und giftiger war er dabei geworden. Wenn er sterben würde, käme wohl eine Handvoll dabei Gift heraus.

Der Hufeisenkrebs wird wegen ihres Giftes geschätzt. Das seltene blaue Blut des Hufeisenkrebses soll der Hauptbestandteil von Gegengiften sein.

Dass der Hufeisenkrebs seit über 400 Millionen Jahren überlebt hat, ist unbezahlbar, aber das Gift aus dem Körper des alten Seemanns ist lediglich Abfall, lediglich Schmutz.









Auch ich bin ein Individuum, das sich den mächtigen Kräften der Atommacht entgegenstellt. Diesen Antrieb habe ich von meinem Vater erhalten

Als ich aufwuchs, hast du mir die Geschichte vom Hufeisenkrebs erzählt.

Hufeisenkrebse gibt es seit 439 Millionen Jahren. Du hast gesagt, die Hufeisenkrebse seien die ältesten Lebewesen auf dem Planeten. Die größten Überlebenskünstler seien diejenigen, deren DNA den Test der Zeit besteht. Und du hast gesagt: Kümmere dich nicht darum, ob du etwas zweimal oder dreimal machen musst, sondern betrachte auf die lange Sicht und sieh, wie kurz die Zeit im Vergleich zum Hufeisenkrebs ist.

Ich habe von dir gelernt, einfach weiterzumachen, wie ein Hufeisenkrebs. Du fährst über das Meer, das keine Morgendämmerung und keine tiefe Nacht kennt. Wegen seines missratenen Sohnes.









Kang sah die Stelle am Himmel, auf die Steuermann zeigte. Es war, als bewegte sich etwas in der unruhigen Weite. Etwas wie eine Plastiktüte fiel vom blaugrauen Himmel, und er springt zurück.

„Es ist eine Möwe, eine Lachmöwe. Es muss ein Leuchtturm in der Nähe sein“, sagte der Steuermann. Kang nimmt ihm das Fernglas ab und suchte den Himmel ab. Da bewegt sich etwas in der klaren Luft. Aber nein. Da war nichts, es waren die Luftströme, die Atmosphäre in Bewegung.

Das Schiffshorn erschütterte die Atmosphäre und öffnete dem Seemann den Weg.









Yu Yeon-hui (*1956): „Seemann auf Irrfahrt“ (2022)