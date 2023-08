Südkorea verliert gegen Marokko bei Frauen-WM

ⓒ YONHAP News

Südkorea hat bei der Frauen-Fußball-WM in Australien und Neuseeland knapp mit 0:1 gegen Marokko verloren. Die Mannschaft steht damit nun vor dem Aus in der Gruppenphase. Sie hat nur noch äußerst theoretische Chancen, doch noch das Achtelfinale zu erreichen. Am kommenden Donnerstag ist Deutschland der letzte Gruppengegner.





Gegen die Nummer 72 im FIFA-Ranking konnte die Auswahl von Trainer Colin Bell kaum etwas ausrichten. Den Spielerinnen gelang kein einziger Schuss aufs Tor der Gegnerinnen, der wirklich gefährlich gewesen war. Colin Bell setzte auf die in Körperstatur relativ große Offensivspielerin Park Eun-sun, aber bevor Park ihre Fähigkeiten im Sturm unter Beweis stellen konnte, trafen die Marokkanerinnen durch Ibtissam Jraïdi zur Führung.





Die südkoeranische Mannschaft ging zur Offensive über und versuchte wiederholt, durch einen Kopfschuss durch Park Eun-sun am Tornetz zu rütteln. Die wenigen Torchancen konnte jedoch nicht umgewandelt werden. In der zweiten Halbzeit setzte Trainer Bell sein gesamtes Aufgebot in der Offensive ein, mit den Spielerinnen Casey Yujin Phair, Choe Yuri und Chun Garam. Der Spielstand konnte jedoch nicht umgedreht werden und es blieb bei der 0:1-Niederlage für Südkorea und den ersten Spielsieg des WM-Neulings Marokko





Die Fußball-Nationalspielerin Ji So-yun sagte nach der Niederlage, es sei schade gewesen, dass die Mannschaft in der Anfangsphase des Spiels zu früh einen Treffer kassiert habe. Sie wisse bis jetzt nicht genau, was sie falsch gemacht hätten. Ji entschuligte sich dafür, dass sie die koreanischen Fans, die in großer Zahl zur Anfeuerung ins Stadion gekommen waren, enttäuscht habe.





Kapitänin Kim Hye-ri sagte, die Mannschaft habe mehr Chancen gehabt, die sie aber bedauerlicherweise nicht nutzen konnte. Im letzten Gruppenspiel wollten sie unbedingt ein gutes Ergebnis bringen und nach Korea zurückkehren. Casey Yujin Phair sagte, dass es ihre erste WM und insofern eine produktive Erfahrung für den nächsten großen Wettbewerb gewesen sei.





Trainer Colin Bell sagte, dass dies die Realität des koreanischen Frauenfußballs sei. Er forderte, dass der Frauenfußball in Südkorea von Grund auf verändert werde.