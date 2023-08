Südkoreanische Schwimmer stellen bei WM neue koreanische Rekorde auf

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanischen Schwimmer haben in den Vorunden der Schwimm-WM im japanischen Fukuoka in der 400-Meter-Lagen-Staffel einen neuen koreanischen Rekord aufgestellt. Das Team mit Lee Ju-ho Choi Dong-ryeol, Kim Young-beom und Hwang Sun-woo absolvierte die Strecke mit einer neuen koreanischen Bestzeit von 3:34,25 Minuten





Von 22 Teams belegten sie den zehnten Platz und konnten das Ticket für die finalen Runden, das nur den besten acht zusteht, leider nicht lösen. Im Vergleich zu früheren Wettbewerben konnte die südkoreanische Staffel-Mannschaft jedoch ihr Ranking um einiges verbessern. Bei der Schwimm-WM im letzten Jahr in Budapest waren sie 13. geworden.





Hwang Sun-woo hatte davor auch im Freistil-Einzelwettbewerb über 200 Meter und in der 800-Meter-Staffel einen neuen koreanischen Rekord aufgestellt. Der Schwimmstar sagte über den koreanischen Schwimmverband, er sei glücklich, mit einem dritten koreanischen Rekord den Wettbewerb abgeschlossen zu haben. Er hoffe, bis zu den Asienspielen in Hangzhou seine Zeiten noch weiter verkürzen zu können.





Der Älteste im Team, Lee Ju-ho sagte, er sei glücklich, mit Kollegen, die in Korea die besten in ihrer Disziplin seien, eine neue koreanische Bestzeit aufgestellt zu haben und das Turnier zu einem guten Ende geführt zu haben. Choi Dong-ryeol sagte, dass alle Athleten nach den Wettkampfterminen in den Einzeldisziplinen erschöpft gewesen seien. Dass sie dennoch am Ende einen neuen koreanischen Rekord aufgestellt haben, spreche für ein großes Potenzial und für Verbesserungsmöglichkeiten.





Die südkoreanischen Teilnehmer stellten in sieben Disziplinen acht neue koreanische Rekorde auf.