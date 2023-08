Special Olympics Korea veranstaltet erfolgreich integrierten Volleyball-Wettbewerb

ⓒ Getty Images Bank

Der integrierte Volleyball-Wettbewerb für Sportler mit und ohne Behinderung ist erfolgreich zu Ende gegangen.





Special Olympics Korea teilte mit, dass die Myeongdo-Schule in Pohang als Sieger des integrierten Volleyball-Wettbewerbs hervorgegangen sei. Der Wettbewerb wurde vom Volleyball-Ausschuss von Special Olympics Korea organisiert und fand an drei Tagen bis gestern in einer Sporthalle für Sehbehinderte in Cheonan statt. Insgesamt vier Mannschaften hatten teilgenommen.





Special Olympics ist der südkoreanische Verband von Special Olympics International mit Sitz in Seoul. Ziel des Verbandes ist es, das ganze Jahr über Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und Mehrfachbehinderung Sport anzubieten. Special Olympics Korea leistet somit einen Beitrag zur Inklusion.





Für die Zeit vom 15. bis 17. September ist ein internationales Sportturnier geplant, an dem 36 Sportvereine aus Korea und Sportclubs aus drei anderen Ländern teilnehmen. Als Wettkampfdisziplinen sind unter anderem Fußball, Volleyball, Basketball und Badminton vorgesehen.