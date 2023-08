Koreanischer Krimi-Actionfilm „Smugglers“ bereits von 2 Millionen Menschen gesehen

Der von Frauen angeführte koreanische Krimi-Actionfilm „Smugglers“ hat am 1. August, dem siebten Tag seit seinem Kinostart, bei der Zuschauerzahl die Marke von 2 Millionen überschritten. Der Film kam am 26. Juli in die Kinos. Am 27. Juli, einem Donnerstag, lockte der Film 189.513 Personen ins Kino. Die Zuschauerzahl ging danach nicht zurück, sondern stieg auch nach dem ersten Wochenende weiter, so dass am 31. Juli, einem Montag, 253.369 Personen die Kinos aufsuchten, um sich diesen Film anzusehen.

Der Film „Smugglers“ spielt in den 1970er Jahren in einer Stadt an der Westküste und dreht sich um ein Actionverbrechen von als Haenyeo bezeichneten Taucherinnen. Viele Stars wie Kim Hye-soo, Yum Jung-ah, Zo In-sung, Park Jeong-min, Go Min-si und Kim Jong-soo sind im Film zu sehen, bei dem der stilvolle Action-Spezialist Ryoo Seung-wan die Regie übernahm.