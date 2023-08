IU würdigt ihr 15. Debüt-Jubiläum mit einer Medienkunstausstellung

Die südkoreanische Singer-Songwriterin und Schauspielerin IU veranstaltet zu ihrem 15ten Debüt-Jahr im Seoulliteum im Seouler Stadtbezirk Seongdong-gu eine Medienkunstausstellung mit dem Titel „Moment“. Die Ausstellung, die am 21. Juli eröffnet wurde, findet bis zum 20. August statt und besteht aus Räumen, die in fünf unterschiedlichen Konzepten gestaltet sind und den Besuchern eine Vielzahl interaktiver Elemente bieten. IU hat persönlich die Audioführungen für die Ausstellung in zwei Versionen gesprochen und aufgenommen.

IU, die 1993 in Seoul geboren wurde, debütierte 2008 mit dem Lied „Mia“, veröffentlichte seitdem unzählige Hits und entwickelte sich zu einer der besten Solosängerinnen und Songschreiberinnen dieser Zeit. Sie ist unter ihrem echten Namen Lee Ji-eun auch als Schauspielerin erfolgreich.