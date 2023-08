K-Popband 2PM gibt nach sechs Jahren Solokonzert

Die sechsköpfige koreanische Boyband 2PM gibt zu ihrem 15ten Debüt-Jahr am 9. und 10. September in der Jamsil-Arena im Seouler Stadtbezirk Songpa-gu und am 7. und 8. Oktober in der Ariake Arena in Tokio Konzerte. Dies teilte ihre Managementagentur JYP Entertainment vor wenigen Tagen mit.

Zuletzt gab es ein Solokonzert der Band in Südkorea vor sechs und in Japan vor sieben Jahren. Das letzte Konzert der Band in Seoul fand im Jahr 2017 statt, bevor die Mitglieder zum Wehrdienst einberufen wurden. Bei dem damaligen Konzert unter dem Titel „6Nights“ versprachen die Mitglieder, dass sie in vollständiger Besetzung wieder auf die Bühne zurückkehren werden. Sie halten nun mit den geplanten Konzerten zu ihrem 15ten Debüt-Jubiläum ihr Versprechen ein. Das Konzert am 10. September wird über Beyond Live, einem Online-Konzert-Streamingdienst, auch live übertragen.