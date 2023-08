Das Jetzt ist gut (6) 빛 좋은 개살구지

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





빛 Nomen für „Licht, (Farb)ton“

좋- Verbstamm des Verbs 좋다 für „gut sein“

-은 Verbendung zur Bildung von Attributformen

개살구 Bezeichnung für die Frucht der Mandschurischen Aprikose

-지 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck „빛 좋은 개살구지“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Das ist eine Frucht der Mandschurischen Aprikose, die eine schöne Farbe hat“. Die Früchte der Mandschurischen Aprikose sehen zwar lecker aus, schmecken aber ziemlich sauer und bitter. Die Frucht steht also für etwas, das zwar vom Äußeren her einen positiven Schein erweckt, aber in Wahrheit keinen großen Wert hat. Den Ausdruck könnte man entsprechend natürlicher mit „Das ist mehr Schein als Sein“ übersetzen.

Für die höfliche Form ist noch das Höflichkeitssuffix -요 am Ende erforderlich: 빛 좋은 개살구지요.