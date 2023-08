ENHYPEN treten im größten Konzertstadion Koreas auf

Die koreanische Gruppe ENHYPEN debütierte Ende November 2020. Sie ist also nicht mal drei Jahre in der Musikbranche tätig, hat jedoch am 29. und 30. Juli Konzerte in der Konzerthalle KSPO Dome im Olympiapark veranstaltet. Es handelt sich um einen der größten Veranstaltungsorte in Korea.

ENHYPEN befinden sich derzeit auf ihrer zweiten Welttournee. Zuvor hatten sie etwa vor einem Jahr ihre erste Worldtour erfolgreich absolviert. Bei der diesmaligen Welttournee haben sie insgesamt neun Städte besucht und sind dreizehnmal auf der Bühne gestanden. Eine der Stärken dieser Gruppe sind die tollen Performances, die man im Konzert an den beiden Tagen bewundern konnte. Besonderen Wert legten die Mitglieder auf die Kommunikation mit den Fans. Sie unterhielten sich sogar etwa eine Viertelstunde lang mit den Fans, während einige Mitglieder sich auf einen Auftritt vorbereiteten. Das Konzert dauerte etwa drei Stunden und an den beiden Tagen kamen etwa 15.000 Besucher. Nach einer kurzen Pause wollen sie dann im September das Nachbarland Japan besuchen, danach geht es im Oktober weiter in die USA.