Stray Kids befinden sich sieben Wochen in Folge auf guten Plätzen bei Billboard

Die koreanische Boyband Stray Kids befindet sich schon sieben Wochen in Folge auf oberen Plätzen von Billboard 200 und Artist 100. Am 25. Juli wurden die jüngsten Erhebungen von Billboard veröffentlicht. Demnach befindet sich das dritte reguläre Album dieser Gruppe auf Platz 26 von Billboard 200. Auch kann man die Sänger auf dem vierzehnten Platz von Artist 100 finden.

Als Stray Kids am 2. Juni ihr neues Album und den Song “S-Class” veröffentlichten, kamen sie gleich auf die Spitzenplätze dieser beiden Charts. Damit war die Aufmerksamkeit ausländischer Medien gleich auf sie gerichtet. Über sie wurde geschrieben, dass sie ihre eigene Musik machten, aber gleichzeitig neue Versuche unternehmen würden. Abgesehen von Trends würden sie ihren eigenen Stil entwickeln.

Für das zweite Halbjahr haben sich die Jungs viel vorgenommen. Sie werden zuerst Mitte August eine Konzerttour in Japan veranstalten. Dann geht es Mitte September in die USA, um am Global Citizen Festival in New York teilzunehmen.