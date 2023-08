tripleS veranstalten Welttournee

Die Girlgroup tripleS, die am 13. Februar 2023 gegründet wurde, will ihre erste Welttournee veranstalten. Zuerst wird sie vom 24. September bis 14. Oktober zehn verschiedene Städte in den USA besuchen.

Die Gruppe besteht aus 24 Mitgliedern und hat schon verschiedene Lieder veröffentlicht. Eine Besonderheit dieser Gruppe ist, dass sie verschiedene Untereinheiten bildet. Diese werden jedoch von den Fans selbst ausgewählt. Durch sogenannte „Gravity“, ein Abstimmprogramm, können die Fans die Mitglieder bestimmen, die eine neue „Dimension“, also eine Untereinheit, bilden sollen. Dieses originelle Konzept kommt bei den Fans gut an.