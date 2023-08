ZEROBASEONE, Aktivitäten zum Debütalbum erfolgreich beendet

Die Boygroup ZEROBASEONE hat mit ihrem Auftritt am 30. Juli bei einer Musiksendung ihre Aktivitäten zum Debütalbum erfolgreich hinter sich gebracht. Die Jungs haben am 10. Juli ihr erstes Minialbum „Youth in the Shade“ veröffentlicht und damit bereits viele Fans für sich gewinnen können. Gleich nach dem Debüt wurden sie von vielen ausländischen Medien genauestens beleuchtet. Das Debütalbum verkaufte sich in der ersten Woche der Herausgabe über 1,8 Millionen Mal, was außergewöhnlich für eine neue Gruppe ist.

Das Lied „In Bloom“ handelt von der Jugend mit ihrer Schönheit und ihren Problemen und kam bei den Fans gut an. Denn es stieg gleich auf gute Plätze bei koreanischen Musikcharts. Auch schaffte es den Sprung in die Billboard Global 200. Am 15. August hat ZEROBASEONE dann sein erstes Fan-Konzert veranstaltet, die Tickets dafür waren alle im Nu vergriffen. Es kamen 18.000 Fans. Nun sind alle sehr gespannt auf die weiteren Werke dieser Gruppe.