Treasure mit “BONA BONA” erfolgreich

Die koreanische Boygroup Treasure hat am 28. Juli ihr zweites reguläres Album herausgegeben. Mit dem Lied „BONA BONA“ aus dem Album kam sie sogleich auf Platz eins bei iTunes Song Charts 20 in verschiedenen Ländern. Besonders ist sie im asiatischen Raum beliebt, was vermutlich auf die jüngste erfolgreiche Konzerttournee zurückzuführen ist. Aber auch in Südamerika und Europa ist das Lied in den oberen Regionen zu finden.

Das Musikvideo zum Lied ist ebenfalls sehr gefragt. Es kam auf Platz zwei von den innerhalb von 24 Stunden am meisten aufgerufenen Videos. Verglichen mit dem Vorgänger “Hello” wird „BONA BONA“ in kürzerer Zeit öfter gesehen.

Der Refrain von „BONA BONA“ ist beeindruckend und man kann besonders die Trommel-Beats gut heraushören. Es enthält die Botschaft, dass man schicksalhaft zusammenkommt.