Jung Kook weiter erfolgreich mit Solosong „Seven“

Jung Kook, Mitglied von BTS, ist weiter beliebt mit seinem Solosong „Seven“. Er führte im offiziellen YouTube Kanal BANGTAN TV ein Gespräch mit dem Mitglied Suga und sagte, dass er sich gut auf sein erstes Soloalbum vorbereitet habe. Er sagte, dass er sich auf die Aktivitäten mit seinem Werk so vorbereitet habe, als würde er in den USA debütieren. Dafür habe er auch eine Diät gemacht.

Als er das Lied „Seven“ zum ersten Mal gehört hatte, dachte er, dass er auf jeden Fall dieses Lied singen müsse. Auch Suga gab zu, dass es ein guter Song sei. Die beiden Mitglieder lagen richtig, denn das Lied besetzt Platz eins von Spotify „Weekly Top Song Global“, und das zwei Wochen in Folge. Auch in den britischen Official Single Charts „Top 100“ steht das Album auf Platz 13.

Jung Kook will eine weitere Single herausgeben. Noch vor November soll ein Minialbum erscheinen.