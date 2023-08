Pakistan nimmt nach reiflicher Überlegung an Cricket-WM in Indien teil

ⓒ Getty Images Bank

Indien und Pakistan sind seit Jahrzehnten in eine Reihe von Land- und Seestreitigkeiten verwickelt. Vor dem Hintergrund der eskalierenden diplomatischen Spannungen zwischen den beiden Ländern beschloss aber Pakistan, seine Mannschaft zur Cricket-Weltmeisterschaft in Indien zu entsenden. Damit wird die Mannschaft Pakistans nach sieben Jahren wieder in Indien Cricket-Spiele absolvieren.





Laut der pakistanischen Tageszeitung „Dawn“ und indischen Medien begründete das pakistanische Außenministerium die Entscheidung in einer am 6. August veröffentlichten Erklärung damit, dass Pakistan stets darauf bestanden habe, dass Sport nicht mit Politik vermischt werden sollte. Das Ministerium sei jedoch über die Sicherheit des pakistanischen Cricket-Teams stark besorgt und werde diese Bedenken auch dem International Cricket Council ICC und den indischen Behörden übermitteln.





Indien veranstaltet vom 5. Oktober bis 19. November die Cricket-Weltmeisterschaft. Am 14. und 15. Oktober können die Mannschaften beider Länder in Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat im Nordwesten Indiens aufeinandertreffen. Der ICC hat aber diese Termine noch nicht publik gemacht. Die pakistanische Regierung hat nach reiflicher Überlegung die Entsendung der Cricket-Mannschaft nach Indien beschlossen. Denn Indien hatte sich im Oktober des vergangenen Jahres geweigert, sein Cricket-Team zum Asien-Cup nach Pakistan zu schicken.





Daraufhin reagierte die pakistanische Cricket-Kommission damit, ihre Mannschaft nicht zur WM in Indien zu entsenden. Zum Asien-Cup wurde schließlich vereinbart, dass am 30. August in Pakistan vier Spiele und die restlichen neun Spiele einschließlich des Finalspiels in Sri Lanka ausgetragen werden. Cricket, ein Schlagballsiel mit zwei Mannschaften, entstand im 16. Jahrhundert in England. Die Sportart erfreut sich in Südasien großer Beliebtheit und gilt sowohl in Indien als auch in Pakistan als Nationalsport.