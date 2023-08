Japan plant Militärhilfe für sechs Länder, um China in Schach zu halten

ⓒ YONHAP News

Um China bei seinen verstärkten Bemühungen um die Verstärkung seiner Kampfkraft im Meer in Schach zu halten, will die japanische Regierung Militärhilfe für die sechs Länder Vietnam, Indonesien, die Philippinen, die Mongolei, Papua-Neuguinea und Dschibuti vorantreiben.





Einem Bericht der japanischen Zeitung „Yomiuri Shinbun“ zufolge will die japanische Regierung die Zahl der Länder, die im Rahmen des in diesem Jahr neu eingeführten Hilfsprogramms OSA unterstützt werden, von gegenwärtig vier im nächsten Jahr auf sechs erhöhen. Auch der Haushalt dafür soll von herkömmlich 2 Milliarden Yen auf 5 Milliarden Yen, umgerechnet rund 35 Millionen US-Dollar, erhöht werden.





Im Rahmen der OSA, Official Security Assistance, will Japan anders als bei der ODA, der herkömmlichen öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit für nichtmilitärische Bereiche, den Ländern dabei helfen, ihre Abschreckungsfähigkeiten durch die Bereitstellung von Verteidigungsausrüstung zu verbessern. Japan hat vor, in Verwendung dieses Systems China, das verstärkt nach Aufrüstung strebt, in Schach zu halten, und im indopazifischen Raum die Abschreckungsfähigkeiten zu erhöhen.





Die südostasiatischen Länder Vietnam, Indonesien und die Philippinen, die Japan im nächsten Jahr im Rahmen der OSA unterstützen will, liegen im Südchinesischen Meer mit China im Territorialstreit. Die Mongolei grenzt an China und Russland. Papua-Neuguinea ist ein Inselstaat im Pazifik, in dem China seinen Einfluss ausweitet. In Dschibuti im Osten Afrikas betreibt China eine Militärbasis. Japan hat in diesem Jahr im Rahmen der OSA die Philippinen, Malaysia, Bangladesch und Fidschi unterstützt. Als Militärhilfe für die genannten sechs Länder wird die Bereitstellung kleiner Wachschiffe, von Radarsystemen, Drohnen und Telekommunikationsausrüstung überprüft.