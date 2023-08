„Ransomed“ mit Ha Jung-woo und Ju Ji-hoon wird in 103 Länder verkauft

ⓒ SHOWBOX

„Ransomed“ mit Ha Jung-woo und Ju Ji-hoon in den Hauptrollen wurde in 103 Länder verkauft. Dies gab der Filmverleih Showbox am 8. August bekannt.

Der Buddy-Actionfilm, bei dem Kim Seong-hoon die Regie führte, läuft seit dem 2. August in den südkoreanischen Kinos. Er erzählt die Geschichte von Min-joon und Pan-soo, die sich auf ein Abenteuer begeben, um für die Rettung eines entführten Diplomaten ein Lösegeld zu überbringen.

Der Film hat bereits am 4. August in Nordamerika seinen Kinostart gefeiert und wird in den nächsten Tagen in vielen weiteren Ländern wie England, Australien, Neuseeland und vielen asiatischen Ländern dem Publikum vorgestellt.