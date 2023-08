Film „Sleep“ mit Lee Sun-kyun und Jung Yu-mi zum Toronto International Film Festival eingeladen

ⓒ LOTTE ENTERTAINMENT

Der südkoreanische Mystery-Thriller „Sleep“ des Regisseurs Yoo Jae-sun mit Lee Sun-kyun und Jung Yu-mi in den Hauptrollen hat eine Einladung zum 48. Toronto International Film Festival erhalten, das am 7. September eröffnet wird. Eingeladen wurde der Film in die Sektion „Midnight Madness“, in der Filme aus den Bereichen Action, Horror, Schock und Fantasy vorgestellt werden.

Der Film erzählt die Geschichte eines glücklich verheirateten Paares, dessen friedliches Leben durch ein schreckliches Schlafverhalten des Mannes gestört wird. Er ist das Spielfilmdebüt des Regisseurs Yoo, der früher an Filmen von Bong Joon-ho im Regieteam mitgewirkt hatte. Bong, der den Film vom Beginn seines Projektes an mit großem Interesse verfolgt hat, sagte nach dem Ansehen des fertigen Films, dass er der einzigartigste Horrorfilm und ein kluger Debütfilm der letzten 10 Jahre sei.

„Sleep“ wurde im vergangenen Mai bei den 75. Internationalen Filmfestspielen von Cannes in der Kritikerwoche als Weltpremiere vorgestellt und erntete positive Kritiken. Der Film ist auch zum 56. Sitges International Fantastic Film Festival im kommenden Oktober eingeladen worden. In Südkorea feiert er am 6. September seinen Kinostart.