KBS-Programm „My Neighbor, Charles“ feiert seine 400. Ausgabe

Die Reality-Varieté-Show „My Neighbor, Charles“, die im Jahr 2014 bei KBS als ein Pilotprogramm vorgestellt wurde, feiert am 22. August die Veröffentlichung ihrer 400. Ausgabe. Das Programm wird jeden Dienstag um 19:40 Uhr auf KBS1 ausgestrahlt.

Jede Episode beleuchtet das tägliche Leben von Ausländern, die aus verschiedenen Gründen wie Beruf, Studium oder Heirat in Südkorea leben. In der 400. Ausgabe, die als eine Geburtstagsparty des Programms mit ausländischen Mitbürgern im Mittelpunkt gestaltet wird, werden verschiedene Ereignisse in der südkoreanischen Gesellschaft aus dem Blickwinkel der Ausländer betrachtet.

Die leitende Redakteurin des Programms Chung Hyo-young sagte kürzlich bei einem Pressegespräch zur 400. Ausgabe des Programms, das Produktionsteam habe bisher sein Bestes gegeben, um Vorurteile gegen Ausländer in der südkoreanischen Gesellschaft abzubauen und ein friedliches Miteinander der einheimischen und ausländischen Mitbürger als Nachbarn zu zeigen. Gegenwärtig liege die Zahl der ausländischen Mitbürger in Südkorea bei 2,2 Millionen. In der 400. Ausgabe wolle das Team zeigen, welche Veränderungen es seit der Anfangszeit des Programms in der südkoreanischen Gesellschaft gibt, und welche Rolle die Ausländer im 21. Jahrhundert in dieser Gesellschaft spielen.