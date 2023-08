Bogenschützen gewinnen bei WM zwei Gold, einmal Bronze

ⓒ Getty Images Bank

Südkorea hat bei den Weltmeisterschaften im Bogenschießen, die vom 31. Juli bis 6. August in Berlin stattfanden, zwei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille gewonnen und ist in der Gesamtwertung nach Indien Zweiter geworden. Gesamtsieger Indien konnte drei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille holen.





Die südkoreanischen Bogenschützen Kim Woo-jin, Lee Woo-seok und Kim Je-deok holten den Mannschaftstitel mit einem 6:2-Sieg gegen die Türkei. Im Mixed-Finale konnten sich Kim Woo-jin und Lim Si-hyeon gegen Deutschland mit 5:1 durchsetzen.





In den Einzelentscheidungen der olympischen Disziplin Recurve gingen die südkoreanischen Bogenschützen jedoch leer aus. Bei den Einzel-Wettkämpfen der Männer scheiterte Kim Woo-jin im Achtelfinale. Für Lee Woo-seok war schon in der K.o.-Phase Schluss. Kim Je-deok, der es als Einziger in die finale Runde geschafft hatte, unterlag im Viertelfinale Marcus D’Almeida aus Brasilien mit 0:6.





Auch die südkoreanischen Bogenschützinnen konnten im Einzel keine Medaille gewinnen. An San, Kang Chae-Young und Lim Si-hyeon hatten auch in der Mannschaftsdisziplin keinen Erfolg. Das Frauen-Team unterlag im Achtelfinale Indonesien mit 3:5. Die einzige Bronzemedaille gewann die südkoreanische Frauen-Mannschaft in der Disziplin Compound.

Die südkoreanische Auswahl hatte bei der Bogen-WM vor zwei Jahren sämtliche Goldmedaillen abgeräumt. Für die Nummer eins des Bogensports ist das diesmalige Ergebnis insofern enttäuschend. Durch das unerwartet schlechte Ergebnis sind die Erwartungen für Erfolge bei den Asienspielen in Hangzhou schwächer geworden.