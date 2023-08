Hochspringer Woo Sang-hyeok wird bei WM-Generalprobe Zweiter

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat den letzten Test vor der Leichtathletik-WM in Budapest erfolgreich bestritten.





Beim internationalen Hochsprung-Meeting in Heilbronn belegte der Südkoreaner mit übersprungenen 2,28 Meter den zweiten Platz. Der Neuseeländer Harnish Kerr schaffte ebenfalls die 2,28 Meter und siegte, da er sich bis dahin keinen Fehlversuch erlaubt hatte.





Der Wettkampf der Männer war von starkem Regen geprägt. Olympiasieger Gianmarco Tamberi gab auf, nachdem er die 2,10 Meter überwunden hatte, um sich keine Verletzung zuzuziehen. Auch Woo Sang-hyeok versuchte die Zahl seiner Sprünge möglichst zu reduzieren. Er begann den Wettbewerb mit einem Sprung über 2,20 Meter, die er schon beim ersten Versuch überwand. Die 2,25 Meter schaffte er im zweiten Versuch. Die Höhe von 2,28 Meter übersprang er im dritten Versuch und zog damit gleich mit Harnish Kerr. Beide Athleten scheiterten an der Höhe von 2,30 Meter. Dritter wurde der Deutsche Tobias Potye.





Woo Sang-hyeok hat damit sämtliche Tests vor der WM abgeschlossen. Die Leichtathletik-WM findet vom 19. bis 27. August in Budapest statt. Bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr in Eugene, Oregon hatte der Südkoreaner mit übersprungenen 2,35 Meter hinter Mutaz Essa Barshim den zweiten Platz belegt. Woo war damit der zweite Südkoreaner nach Kim Hyun-seop im Gehen, der es bei einer Leichtathletik-WM aufs Podest geschafft hatte. Sollte er auch in Budapest unter die besten Drei kommen, wäre er der erste südkoreanische Leichtathlet, der zwei Mal in Folge auf dem WM-Podest steht.