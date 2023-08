Tagung von koreanischen Wissenschaftlern und Technologen

ⓒ Getty Images Bank

In Seoul fand vor einiger Zeit der erste Weltkongress koreanischer Wissenschaftler und Technologen statt. Wissenschaftler und Technologen koreanischer Abstammung, die weltweit in verschiedenen Ländern tätig sind, kamen zusammen, um sich über ihre Forschungstätigkeiten auszutauschen und über Zukunftsperspektiven zu diskutieren. Bei der Tagung wurde auch eine Erklärung angenommen, in der der Austausch und die Vernetzung koreanischer Wissenschaftler bekräftigt wurde.

An der Veranstaltung nahmen über 300 Wissenschaftler und Technologen aus 19 Ländern teil. Aus Korea gab es über 2000 Bewerbungen. Es fanden zahlreiche Foren zu verschiedenen Themen statt. In den wissenschaftlichen Bereichen diskutierten die Teilnehmer in 15 Foren. Darüber hinaus referierten sie auch in Fachbereichen die Basiswissenschaften, Medizin und Wssenschaft und Frauen betreffend.