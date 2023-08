Koreaner werden immer größer

ⓒ Getty Images Bank

Koreaner und Koreanerinnen sind vor einigen Wochen durch eine gesetzliche Änderung der Altersbestimmung gewissermaßen ein bis zwei Jahre jünger geworden. Nicht nur das: Sie sind in den letzten Jahren oder Jahrzehnten auch größer geworden, und zwar ganz ohne Anpassung der Maßstäbe, schlicht durch Heranwachsen der Generationen X, Y und Z, also seit der Zeit des sogenannten Wirtschaftswunders am Han-Fluss. So ist zum Beispiel unser ältester Sohn so groß wie ich, sein jüngerer Bruder schon ein Stückchen größer, und unser Jüngster ist jetzt schon am größten und wächst immer noch. Angeblich sollen Koreaner in den letzten 100 Jahren weltweit am meisten gewachsen sein, wenn sie auch an die durchschnittlich größten Menschen, etwa in den Niederlanden, in Osteuropa und Skandinavien, noch lange nicht heranreichen. Viele Koreaner, vor allem viele Eltern, versuchen, den Körper durch verschiedenste Maßnahmen weiter zu vergrößern. Wie das? Darüber sprechen wir heute.