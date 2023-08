Jung Kook bekommt Eintrag im Guinness-Buch

ⓒ BIG HIT MUSIC

Jung Kook wurde jüngst zweifach in das Guinness-Buch der Rekorde eingetragen. Am 2. August gab Guiness bekannt, dass das Lied „Seven“ von Jung Kook binnen einer Woche bei Spotify über 89,7 Millionen Mal gehört wurde. Das ist die größte Streaming-Zahl von allen männlichen Künstlern weltweit. Außerdem erreichte das Lied in nur acht Tagen, genauer vom 14. Juli bis 21. Juli, die 100 Millionen-Streaming-Marke. Dies ist ebenfalls ein Rekord. Für diese zwei Rekorde bekam er einen Eintrag im Guiness-Buch.

Schon im Mai wurde sein Name in dem Buch dokumentiert, da er von allen K-Pop Solosängern in kürzester Zeit bei Spotify die Aufrufzahl von einer Milliarde erreicht hatte.

Diese Rekorde waren allerdings schon vorhersehbar gewesen. Denn am Tag der Herausgabe wurde das Lied „Seven“ bei Spotify so oft gehört, dass es auf Platz eins von Daily Top Song Global gekommen ist. Genauer waren es 15,99 Millionen Aufrufe.