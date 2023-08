TXT und NewJeans waren bei Lollapalooza dabei

ⓒ ADOR, BIG HIT MUSIC

Bei Lollapalooza in Chicago konnte man den K-Pop genießen. Denn NewJeans waren als erste K-Pop-Girlgroup und Tomorrow X Together als erste K-Pop-Gruppe als Headliner mit dabei.

Etwa ein Jahr nach dem Debüt schafften die Sängerinnen von NewJeans es, am großen Musikfestival Lollapalooza teilzunehmen. Am 3. August um 17 Uhr Ortszeit traten sie auf die Bühne. Sie standen etwa eine Dreiviertelstunde auf der Bühne und trugen zwölf Lieder wie „Hype Boy“, „Cookie“, „Attention“, „Super Shy“, „ETA“ und weitere vor. Die etwa 70.000 Anwesenden sangen die Lieder mit. Auch mehrere Medien haben über den Auftritt von NewJeans berichtet.

Der erste koreanische Sänger, der als Headliner bei Lollapalooza dabei war, war J-Hope von BTS. Er war damals als Solosänger dort aufgetreten. Dieses Mal ist TXT als Gruppe auf die Hauptbühne getreten. Das geschah am 5. August. Das Konzert dauerte etwa 90 Minuten und es wurde auch bei YouTube und Weverse live übertragen. Es wurden viele Hitsongs dieser Gruppe vorgetragen. Auch wurde das Lied „Do it Like that”, das sie mit Jonas Brothers gemeinsam produziert haben, live zum ersten Mal vorgetragen. Das letzte Lied an diesem Abend war „Sugar Rush Ride“ aus dem fünften Minialbum, das auf Platz eins von Billboard 200 gekommen ist.

TXT meinten, dass sie viel Spaß hatten und unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause nehmen würden. Sie bedankten sich bei den Besuchern. Nach diesem Auftritt setzen sie ihre Welttournee weiter fort.