KARD setzen ihre Welttournee fort

ⓒ DSPmedia

Die koreanische Gruppe KARD befindet sich derzeit auf einer Welttournee und wird demnächst ihre Tour in den USA fortsetzen. Die Welttournee findet nach einem Jahr wieder statt. Am 8. Juli haben sie ihre Tour in Mexiko begonnen, dann traten sie in Costa Rica auf. Danach werden sie einige Städte wie New York, Washington, Los Angeles und weitere besuchen. Insgesamt werden sie in elf Städten weltweit ein Konzert geben.

Für KARD war es das erste Mal, dass sie in Costa Rica auftraten. Aber es kamen vor dem Konzert viele Pressevertreter aus diesem Land und das Lied „CAKE“ aus dem sechsten Minialbum kam auf Platz eins der iTunes Top Song Charts in Costa Rica.

Sie sind auch im Programm Good Day NY des US-amerikanischen Morgenmagazins von FOX TV aufgetreten. Am 30. August werden sie dann nach Europa weiterziehen. Dort werden sie in Budapest, Madrid, Frankfurt, London und Paris ein Konzert veranstalten.