Blackpink feiern sieben Jahre Sängertätigkeit

ⓒ YG Entertainment

Die koreanische Girlgroup Blackpink ist sieben Jahre alt geworden. Sie debütierten am 8. August vor sieben Jahren. Sie veröffentlichten die Songs “Whistle“ und „Boombayah“, womit sie gleich berühmt und beliebt wurden. Sie entwickelten sich zu einer der repräsentativen K-Pop-Girlgroups.

Das zweite reguläre Album, das sie im letzten Jahr veröffentlichten, kam auf Anhieb auf den Spitzenplatz von Billboard 200 und der britischen Official Album Charts Top 100. Auch haben Blackpink es geschafft, neun Lieder in die Billboard Main Single Charts Hot 100 zu bringen. Besonders hervorzuheben ist, dass sie als Girlgroup nach 14 Jahren und fünf Monaten wieder den ersten Platz von Billboard 200 besetzt haben. Die letzte Girlgroup, die den Spitzenplatz errungen hatte, war die amerikanische Gruppe Danity Kane. Die letzte Girlgroup, die die Billboard 200 und Official Charts zugleich erobert hat, war Destiny’s Child vor 21 Jahren. An diesen Rekorden kann man gut erkennen, dass sich Blackpink als Girlgroup internationaler Beliebtheit erfreut.

Wie es nun mit der Gruppe weitergeht, bleibt noch abzuwarten. Bis zum 26. August werden die Sängerinnen erst einmal ihre Welttournee zu Ende zum Abschluss bringen.