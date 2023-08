JUNNY ist „Hot Trend Artist”

ⓒ Mauve Company

Amerika ist vom Charme des Sängers JUNNY angetan. Das neue Lied „INVITATION“ des Sängers wurde vom US-Hiphop-Magazin The Source zu den „Unveiling Hype K-Pop Creative Genius: Highlights form 2023“ gezählt. Genauer kam das Album auf den dritten Platz. The Source kommentierte, dass Junny derzeit der "hottest Artist" in den K-Pop-Szene sei. Der talentierte junge Sänger habe erst damit begonnen, seine Musik vorzustellen.

The Source gehört zu den drei renommiertesten Hiphop-Magazinen in den USA und wird am meisten verkauft. Es ist das erste Mal, dass in diesem Magazin ein Bericht zu K-Pop veröffentlicht wurde. Grund dafür sei, dass der K-Pop mit origineller Kreativität die Fans weltweit begeistern würde.

Das Lied besitzt Elemente verschiedener Genres wie R&B, Hiphop, Soul und Pop. Gaeko von Dynamic Duo hat das Featuring übernommen und auch beim Liedtext sowie bei der Komposition mitgewirkt.

JUNNY ist nicht nur ein Sänger, sondern auch Produzent. Er hat Lieder von IU, EXO, NCT und weiteren Sängern produziert.