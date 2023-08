Das Jetzt ist gut (7) 말은 청산유수야

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





말 Nomen für „Worte“

-은 Postposition zur Betonung

청산유수 Nomen mit der Bedeutung „klares Wasser im grünen Berg“,

was für Redegewandtheit steht

-야 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck „말은 청산유수야“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Deine Worte sind wie das klare Wasser im grünen Berg“. Damit wird jemand beschrieben, der so fließend spricht, wie klares Wasser, das an einem Berg ungehindert zu Tal fließt. Entsprechend könnte man den Ausdruck natürlicher mit „Du bist redegewandt“ oder „Wie redegewandt du doch bist“ übersetzen. Mit der Postposition -은 betont der Sprecher anerkennend, dass das Gegenüber vielleicht seine Fehler haben mag, aber sicherlich redegewandt ist, also im Sinne von „(Eine Sache ist sicher: ) Du bist auf jeden Fall redegewandt.“