„Concrete Utopia“ überschreitet am 7. Tag seit Kinostart bei der Zuschauerzahl die Marke von 2 Millionen

Der südkoreanische Katastrophenfilm „Concrete Utopia“ des Regisseurs Um Tae-hwa mit Lee Byung-hun, Park Seo-joon und Park Bo-young in den Hauptrollen überschritt am 15. August bei der Zuschauerzahl die Marke von 2 Millionen. Der Film feierte am 9. August seinen Kinostart. Die kumulierte Zuschauerzahl erreichte am 4. Tag nach dem Kinostart die Marke von einer Million und am 7. Tag die von zwei Millionen.

Im Film geht es um den Überlebenskampf der Bewohner eines Apartmenthauses, das im von einem großen Erdbeben zerstörten Seoul als einziges stehenbleibt. Angesichts vieler guter Rezensionen der Kritiker und Zuschauer wird damit gerechnet, dass der Film ein wichtiger Publikumserfolg dieses Jahres sein wird.