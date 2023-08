Jung Yong-hwa von CN Blue feiert im September Solo-Comeback

ⓒ YONHAP News

Jung Yong-hwa von der dreiköpfigen Boyband CN Blue kehrt als Solosänger zurück. Nach Medienberichten wird Jung Mitte September, damit nach rund 6 Jahren, ein Solo-Album veröffentlichen. Zuletzt hatte er im Juli 2017 sein erstes Mini-Album mit dem Titel „Do Disturb“ veröffentlicht. In der Zwischenzeit hatte er ab und zu an Soundtrack-Projekten für Fernsehserien teilgenommen oder in Japan und China neue Songs veröffentlicht. Mit umso größerer Aufmerksamkeit warten seine Fans auf das kommende Solo-Album, in dem Jung sein breites musikalisches Spektrum als Singer-Songwriter zeigen wird.