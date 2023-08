Tischtennis: Südkoreaner gewinnen Mixed-Wettbewerb beim WTT Contender Rio de Janeiro

ⓒ YONHAP News

Die Tischtennisspieler Shin Yu-bin und Lim Jong-hoon haben es im gemischten Doppel nach neun Monaten wieder ganz oben aufs Podest geschafft. Im Finale des WTT Contender Rio de Janeiro gewann die koreanische Paarung mit 3:1 gegen Mario Xiao und Alvaro Robles aus Spanien.





Je näher der Satzball rückte, desto offensiver spielte das koreanische Team. Mit einem scharfen Vorhand-Topspin holte Lim Jong-hoon den ersten Satz. Shin Yu-bin provozierte wiederholt Fehler des Gegners. Wenn das spanische Duo in einen Rhythmus kam, forderten Shin und Lim eine kurze Unterbrechung und brachten damit den Gegner aus dem Konzept. Im zweiten Satz wurde es für das koreanische Doppel zwischenzeitlich gefährlich, als Xiao und Robles zum 10:10 aufholten. Lim Jong-hoon konnte jedoch mit einem scharf geschnittenen Aufschlag auch den zweiten Satz holen. Den dritten Satz musste die koreanische Paarung zwar abgeben, den vierten und letzten Satz gewann sie hingegen problemlos.





Shin Yu-bin und Lim Jong-hoon waren in diesem Jahr bei internationalen Wettbewerben als gemischtes Doppel drei Mal im Finale gescheitert. Nach zweiten Plätzen in Bangkok, Tunesien und Doha konnten sie nun in Rio de Janeiro endlich den Titel bejubeln.





Shin Yu-bin war auch im Frauen-Doppel erfolgreich. Gemeinsam mit Jeon Ji-hee schlug sie im koreanischen Finale die Paarung Choi Hyo-joo und Kim Nayeong mit 3:2 und siegte in Rio zweifach. Lim Jong-hoon konnte ebenfalls im Männer-Doppel ins Finale einziehen.