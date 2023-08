Südkoreas Bogenschützen beim Weltcup in Paris um Wiedergutmachung bemüht

ⓒ YONHAP News

Die südkoreanischen Bogenschützen wollen beim Weltcup in Paris das enttäuschende Ergebnis der WM in Berlin wieder wettmachen. Die südkoreanische Auswahl im Recurve-Bogenschießen wird vom 15. bis 20. August beim Weltcup in Paris an den Start gehen.





Bei der Bogen-WM in Berlin letzte Woche gewann das Männer-Team im Mannschaftswettkampf sowie Kim Woo-jin und Lim Si-hyeon im Mixed-Doppel die Goldmedaille. In allen anderen Recurve-Disziplinen ging das südkoreanische Team leer aus. Durch das unerwartet schlechte Ergebnis waren die Erwartungen für Erfolge bei den Asienspielen in Hangzhou in etwa einem Monat deutlich schwächer geworden.





Vor allem die Bogenschützinnen hatten ein unerwartet schlechtes Ergebnis erzielt. Im Mannschaftswettkampf scheiterten sie schon im Achtelfinale an Indonesien. In den Einzelentscheidungen schieden alle drei Starterinnen im Viertelfinale aus. Seit Südkoreas Teilnahme an der Bogen-WM im Jahr 1979 in Berlin war es das erste Mal, dass in den Einzel-Wettkämpfen und in der Frauen-Mannschaft keine Medaille gewonnen werden konnte.





Nach der WM begab sich die südkoreanische Mannschaft unverzüglich nach Paris, um vor Ort für den Weltcup zu trainieren. Nach Angaben von Insidern soll nach der anfangs getrübten Stimmung wieder die Zuversicht zurückgekehrt sein. Vor allem sollen die erfahrenen Oh Jin-hyek und Choi Mi-sun wieder Optimismus und Sicherheit ins Team gebracht haben.





Beim Weltcup werden jeweils bei den Wettbewerben der Frauen und Männer vier Startplätze und damit ein Startplatz mehr als bei der WM vergeben. Demnach nehmen jeweils Oh Jin-hyek und Choi Mi-sun als Vierte der nationalen Auswahl-Wettkämpfe am Weltcup teil.





Der Weltcup in Paris hat den Charakter eines Test-Wettkampfs vor den Olympischen Spielen 2024.