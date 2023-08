Pitcher Ry Hyun-jin feiert nach langer Verletzungspause wieder Sieg in der Big League

ⓒ YONHAP News

Der südkoreanische Baseball-Profi Ryu Hyun-jin hat als Starting Pitcher erstmals nach 444 Tagen in der Big League gewonnen. Im Heimspiel gegen die Chicago Cubs im Rogers Centre, Toronto, verhalf er als erster Werfer den Toronto Blue Jays zum 11:4-Sieg. In fünf Innings verbuchte er zwei Base on Balls und drei Strike Outs.





Gestützt auf die gute Verteidigung durch Ryu Hyun-jin konnten die Batter oder Schlagmänner der Toronto Blue Jays bis zur zweiten Hälfte des vierten Innings vier Bälle erfolgreich ins Feld schlagen und mit einem Base on Ball drei zusätzliche Punkte holen. Im ersten Abschnitt des fünften Innigs verhinderte Ryu, dass drei Schlagmänner der Chicago Cubs hintereinander die erste Base erreichten.





Seine Bälle erreichten eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 142 Km/h. Changeups oder absichtlich langsam geworfene Bälle, die seine Stärke sind, konnte er im Spiel gegen Chicago Cubs besonders sicher ausführen.





Es ist das erste Mal seit 444 Tagen, dass der südkoreanische Baseball-Profi als Starting Pitcher in der Big League gewann. Zuletzt konnte er im Mai letzten Jahres einen Sieg gegen die LA Angels bejubeln. Es ist insgesamt Ryus 76. Sieg und der erste Sieg in der laufenden Saison. Im Juni letzten Jahres hatte sich der Profi am Ellbogen operieren lassen und über ein Jahr lang an seinem Comeback gearbeitet. Am 2. August kehrte er im Spiel gegen Baltimore Orioles in die Big League zurück.