Interessante Suchwörter der letzten Tage

ⓒ Getty Images Bank

Vorgestern war der 78. Unabhängigkeitstag. Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Bedeutung dieses Tages zur Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft im Laufe der Zeit immer weiter verblasst. Etwa jede vierte Person unter 20 Jahren weiß nicht gut über diesen Tag Bescheid. Bei einer Umfrage, die am 10. August bei 3.000 Menschen in der Altersgruppe zwischen 15 und 69 Jahren durchgeführt wurde, wurde die Frage gestellt, ob man über die Bedeutung des Unabhängigkeitstages Bescheid weiß und sein genaues Datum kennt.

83,4 Prozent der Befragten wissen genau, was es mit diesem Tag auf sich hat und wann er gefeiert wird. Je nach Generationen gibt es aber ziemlich große Unterschiede. Bei den 60ern, 50ern und 40ern lag der Anteil mit jeweils 92,7, 89 und 85,4 Prozent über dem Durchschnitt. Je jünger die Menschen, desto weniger gut sind sie über den Hintergrund dieses wichtigen Feiertags informiert. Bei den 30ern betrug der Anteil 78,4 Prozent und bei den Menschen unter 20 Jahren 73,9 Prozent. Der Unterschied zwischen den Jugendlichen und den 60ern beläuft sich auf 18,8 Prozentpunkte. Auf die Frage, ob die bilateralen Beziehungen zwischen Südkorea und Japan verbessert werden sollten, antworteten 44,9 Prozent mit Ja. Auch bei dieser Frage waren die Antworten je nach Generationen unterschiedlich.

Bei den 60ern und 50ern war der Anteil mit 57,8 und 49,5 Prozent höher als der Durchschnitt. Auch bei dieser Frage war der Anteil umso niedriger, je jünger Befragte waren. Bei den 40ern sind 43,1 Prozent der Meinung, dass die südkoreanisch-japanischen Beziehungen verbesserungsbedürftig sind. Dieser Anteil lag bei den 30ern bei 38,5 und bei den Jugendlichen unter 20 Jahren bei 36,4 Prozent. Der Unterschied zwischen den Jugendlichen und den 60ern beträgt 21,4 Prozentpunkte.

Hinsichtlich der Meinungen zu Japan-Reisen am Unabhängigkeitstag gab es zwischen den Generationen keinen großen Unterschied. Insgesamt finden 19,9 Prozent Japan-Reisen überhaupt negativ. 50,6 Prozent sind der Ansicht, dass man es möglichst zum Unabhängigkeitstag vermeiden soll, nach Japan zu reisen. 29,5 Prozent antworteten, es sei doch die Freiheit des Einzelnen, zu reisen, wohin und wann er möge.





Das Interesse der Netzbürger weckte auch eine Untersuchung darüber, wie viele Angestellte neben der Arbeit Erfahrung mit Nebenbeschäftigungen haben. Die Jobvermittlungsplattformen Job Korea und Arbamon haben 982 Angestellte befragt. Danach haben 89 Prozent der Befragten neben dem Hauptjob gearbeitet.

Die Altersschicht mit dem höchsten Anteil der Angehörigen, die gegenwärtig Nebenbeschäftigungen nachgehen, sind die Fünfziger und ältere. Der betreffende Anteil liegt bei 43,1 Prozent. Die Altersgruppe mit dem niedrigsten Anteil sind die Zwanziger mit 34,1 Prozent.

Angestellte, die parallel zu ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit auch einen Teilzeitjob ausüben, investieren im Tagesdurchschnitt 3,4 Stunden in die Nebenbeschäftigung. Das dadurch erzielte Monatseinkommen beträgt lediglich etwa 800.000 Won, umgerechnet rund 600 Dollar. Menschen, die neben ihrer Haupttätigkeit auch eine Nebenbeschäftigung haben, meinen, sie können ihre eigentliche Tätigkeit aufgeben, wenn sie durch die Nebenbeschäftigungen 2.300 Dollar im Monat verdienen können.

Diese Antwort zeigt, wie groß die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist. Die Nebenbeschäftigung, die die meisten Angestellten in ihren Zwanzigern ausüben, ist das Bedienen in Speiselokalen. 23,8 Prozent der Zwanziger gaben diese Antwort. 16,8 Prozent der Dreißiger, 17,7 Prozent der Vierziger und 28,6 Prozent der Fünfziger arbeiten zusätzlich zu ihrer eigentlichen Tätigkeit noch in Teilzeit als Verkäufer in Läden.





Wegen der extremen Hitzewelle in diesem Sommer traten in der Herrenmode Veränderungen ein. Es gibt nun immer mehr Männer, die mit einem Sonnenschirm unterwegs sind. Sonnenschirme galten seit jeher als etwas für Frauen. Nun kann man auf den Straßen tagsüber auch immer mehr Männer sehen, die sich mit einem Sonnenschirm vor starker Sonne zu schützen versuchen.

G-Dragon von der K-Popband Big Bang gilt in Südkorea als eine Stilikone. Unter den Männern, die es etwas peinlich fanden, mit einem Sonnenschirm unterwegs zu sein, war der Witz im Umlauf, es wäre gut, wenn G-Dragon einen Sonnenschirm für Herren in Mode bringen würde. Der Popstar hat diese Vorreiterrolle zwar nicht übernommen, aber die starke Hitze hat viele Männer nun dazu gebracht, ungeachtet der Blicke anderer einen Sonnenschirm aufzuspannen.

Der veränderte Trend hat zur Steigerung der Verkaufsmenge von Sonnenschirmen geführt. Beim Online-Kaufhaus G-Market ist die Verkaufssteigerung bei Herren-Sonnenschirmen gegenüber dem Vorjahr mit 12 Prozent höher als die Steigerungsrate von 5 Prozent bei Frauen. Auch bei der E-Commerce-Plattform Tmon ist in den letzten vier Wochen das Verkaufsvolumen von Sonnenschirmen für Männer gegenüber dem Vorjahr um 104 Prozent nach oben geklettert.

Wie ein Mitarbeiter vom Kaufhaus Lotte erläuterte, waren herkömmlich Regen- und Sonnenschirme mit prächtigen Mustern und hellen und bunten Farben für Damen beliebt. In letzter Zeit gibt es unter den Kunden auch immer mehr Männer, so dass sich Regen- und Sonnenschirme mit einem simplen Design in einer dunklen Farbe wie Schwarz und Tiefblau gut verkaufen lassen. Es gibt nun auch immer mehr Männer, die in kurzen Hosen zur Arbeit gehen. Ein Netzbürger meint, dass zurzeit in vielen Bereichen der sogenannte Genderless-Trend zu beobachten ist und die starke Hitze diesen Trend in der Mode noch weiter zu beschleunigen.