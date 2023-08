Lieder über die Jugend

Ein Zeichen, das man älter wird, sind graue Haare. Zu Beginn versucht man noch, den ersten grauen Haaren mit der Pinzette Herr zu werden, doch irgendwann werden es einfach zu viele. Dann greifen die meisten Menschen zu Haarfärbemitteln, um ihre grauen Haare zu verstecken und jünger zu wirken. Ein koreanisches Lied mit dem Titel „Lied der grauen Haare“ beschreibt die Trauer, die man empfindet, wenn die Haare grau werden, und die vergeblichen Versuche, dem Sterben entgehen zu wollen. Aber das Lied versucht auch, die Menschen zu trösten, und zählt dafür große Persönlichkeiten aus der Mythologie und dem alten China auf. So will es auf humorvolle Weise zeigen, dass jeder alt wird und schließlich stirbt, ganz gleich, wie herausragend er oder sie ist. Um die Angst vor dem Altern und dem Tod zu überwinden, sollte man laut dem Lied die Welt bereisen und sein Leben in vollen Zügen genießen, solange man noch jung ist.





Es ist ganz normal, dass man mit zunehmendem Alter auch mehr Dinge hat, die man bereut. Manche bereuen, in Schule, Studium oder Beruf nicht härter gearbeitet zu haben, andere, dass sie sich nicht genug amüsiert und das Leben genossen haben. Verständlicherweise wollen alte Menschen, dass die Jungen nicht die gleichen Fehler machen wie sie, und so geben sie gerne Ratschläge. Doch die meisten jungen Menschen wollen heute keine ungebetenen Ratschläge mehr und nennen Menschen, die sie erteilen, „kkondae꼰대“. Das ist der koreanische Begriff für einen herablassenden älteren Menschen.

Ein Volkslied aus der Gyeonggi-Region mit dem Titel „Cheongchunga청춘가“, zu Deutsch „Lied der Jugend“, rät jungen Menschen, nicht zu stolz auf ihre Jugend zu sein, da auch sie schon bald vom Alter eingeholt werden. Ursprünglich hatte dieses Lied jedoch den folgenden Text:





Ich wurde in jungen Jahren zur Witwe. Keiner kann meine Trauer nachvollziehen.

Nimm mich mit, nimm mich bitte mit. Oh, mein Mann, nimm mich bitte mit nach Hanyang.





Ein trauriges Lied über eine junge Witwe, die sich nach einer neuen Liebe sehnt, wurde also zu einem Lied gemacht, dass junge Menschen schimpft, weil sie die Jugend zu sehr schätzen. Die Menschen in früheren Zeiten haben den Text wohl geändert, um der Jugend einige Lebensweisheiten beizubringen.





Ein Vorteil davon, jung zu sein, ist, dass einem noch alle Möglichkeiten offenstehen. Gleichzeitig ist das aber auch eine der Schattenseiten der jungen Jahre, dass man diese Möglichkeiten eine nach der anderen vorbeiziehen sieht. Wer älter ist, weiß, wie wertvoll und wundervoll die Jugend ist, doch junge Menschen wissen das oft nicht zu schätzen und sehen nur die Schwierigkeiten. Eine moderne Version des “Liedes der Jugend” erzählt von den Schwierigkeiten der heutigen jungen Generation.





Ich habe kein Geld und finde keine Arbeit, und alles, was ich tue, scheitert.

Weise Menschen haben gesagt: “Man kann alles schaffen.”, aber das ist so abgedroschen, dass selbst die Hunde lachen.

Soll dass die Jugend sein, diese Jugend, die dein Herz zum Klopfen bringt, wenn man nur von ihr spricht?





Doch alle, die schon einige Jahre auf dem Buckel haben, dürften zustimmen, dass die Jugend eben trotzdem schön ist.





