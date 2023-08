Auf Schatzsuche bei Dongmyo

ⓒ Getty Images Bank

Unser Wochenendausflug beginnt dieses Mal an der U-Bahnstation Dongmyo der Linie 1 und 6. Ein paar Schritte vom Ausgang 3 entfernt erblickt man schon gleich die lange Gasse, in der dicht an dicht Verkaufsstände mit ihren bunten Sonnenschirmen stehen. Von hier angefangen bis um den Park Dongmyo und seine Steinmauer herum erstreckt sich der Flohmarkt von Dongmyo. Hier kann man gebrauchte Kleider und Accessoires, alte Elektro-Geräte wie Radios und Walkmen sowie alte Bücher kaufen. Vor allem ist aber der Markt in den letzten Jahren wegen seiner Stände und kleinen Läden für Vintage-Kleidung bekannt geworden und ist deshalb besonders beliebt bei Modekennern.