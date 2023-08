Immer mehr chinesische College-Studenten zieht es für die berufliche Fortbildung ins Ausland

ⓒ Getty Images Bank

Die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“, kurz SCMP, hat am 21. August berichtet, dass immer mehr College-Studenten aus Unzufriedenheit mit der Arbeitsplatznot und dem Bildungssystem in China ins Ausland strömen, um sich dort weiterzubilden.





Angaben des chinesischen Bildungsministeriums zufolge haben seit der Reform und Öffnung Chinas im Jahr 1978 bis Ende 2021 etwa 8 Millionen chinesische Studenten im Ausland studiert. Die Zahl der Bewerbungen für ein Auslandsstudium im Jahr 2022 ist verglichen mit dem Vorjahr um 23,4 Prozent gestiegen.





Laut dem im März veröffentlichten Bericht von EIC Education, einer chinesischen Agentur für das Auslandsstudium, entscheiden sich 81,2 Prozent der chinesischen Studenten im Ausland für Masterstudiengänge. Die Wachstumsrate der Zahl der Bewerber für die Postgraduierten-Aufnahmeprüfung in China lag im vergangenen Jahr bei 21 Prozent, fiel dieses Jahr aber auf 3,7 Prozent.





SCMP nennt als Grund für dieses Phänomen eine Abneigung gegen den hohen Wettbewerb für die Aufnahme in einen Masterstudiengang im Inland, das starre chinesische Bildungssystem sowie die schwindende Bedeutung eines Master-Abschlusses in China für die Arbeitsmarktchancen. Die Zeitung wies darauf hin, dass sich dieses Phänomen ereigne, obwohl China in die Gewinnung von Talenten und die Entwicklung und Forschung stark investiert, um inmitten geopolitischer Spannungen im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.