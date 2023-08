Japan will ab 24. August kontaminiertes Wasser aus Fukushima ins Meer ablassen

ⓒ YONHAP News

Die japanische Regierung hat beschlossen, die Entsorgung des Kühlwassers aus der Reaktorruine Fukushima im Meer am 24. August zu starten, wenn es keine besonderen Probleme wie Unwetter gibt. Diese Entscheidung wurde am heutigen 22. August bei einer von Ministerpräsident Fumio Kishida geleiteten Kabinettssitzung getroffen. Nach seiner Rückkehr vom Dreier-Gipfel von Südkorea, den USA und Japan in den USA besuchte Kishida am 20. August die Atomruine und traf am darauf folgenden Tag Vertreter der heimischen Fischereiverbände und warb um Verständnis, bevor heute der Starttermin bekannt gegeben wurde.





Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima im März 2011 begann Japan im März 2013 mit dem Probebetrieb eines sogenannten fortschrittlichen Flüssigkeitsaufbereitungssystems namens Alps. Im August 2015 gab die japanische Regierung dem Fischereiverband von Fukushima das schriftliche Versprechen, dass sie ohne Zustimmung der Beteiligten das kontaminierte Kühlwasser nicht entsorgen wird. Im Juni 2016 verkündete ein Experten-Gremium die Meinung, dass unter den überprüften fünf Methoden der Entsorgung des Kühlwassers die Verklappung ins Meer die schnellste und günstigste Methode ist.





Im April 2021 beschloss die japanische Regierung bei einer Kabinettssitzung die Ableitung des Kühlwassers ins Meer als offizielle Entsorgungsmethode. Der japanische Atomkraftwerksbetreiber Tepco veröffentlichte im August 2021 den Plan zum Bau eines 1 km langen Unterseetunnels für die Ableitung des verstrahlten Kühlwassers ins Meer und schloss Ende Juni dieses Jahres die Bauarbeiten ab.





Am 4. Juli 2023 bewertete die internationale Atomenergiebehörde IAEA in ihrem Abschlussbericht, dass Japans Plan zur Entsorgung gefilterten Kühlwassers aus der Atomruine Fukushima im Meer nach ihrer Einschätzung den internationalen Sicherheitsstandards entspricht. Kishida sagte am 19. August während seines USA-Besuchs Reportern, dass man in die Endphase der Entscheidung eingetreten sei. Am heutigen 22. August gab die japanische Regierung den 24. August als Starttermin bekannt.