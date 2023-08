Eine Welle der K-Klassik

ⓒ Getty Images Bank

Ob bei den Salzburger Festspielen in Österreich, beim Internationalen Tschaikowski-Musikwettbewerb in Russland, beim Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Belgien, beim ARD-Musikwettbewerb in München oder sonst wo auf der Welt: fast überall brillieren in den letzten Jahren Koreaner und Koreanerinnen bei klassischen, internationalen Musikwettbewerben. Angeblich sollen in den letzten Jahren mehr Musiker und Musikerinnen aus Korea in den Endrunden gestanden haben als aus Europa, Russland und den USA, oft ist in diesem Zusammenhang von einem regelrechten Korea-Phänomen zu lesen. Wer Korea nur als Land des High Tech und K-Pop kennt, den mag das überraschen, denn klassische Musik ist sicherlich irgendwo eine ganz andere Welt. Doch Klassik hat auch in Korea eine starke Tradition. Nicht nur in Südkorea. Zu den Gründen für diesen Trend zählen sicherlich besondere staatliche Förderstrukturen, die teils fanatische Unterstützung der Eltern und natürlich die Bereitschaft vieler Kinder, den ganzen Tag zu üben, üben und nochmals zu üben.