Okkultismusfilm „Dr. Cheon and The Lost Talisman“ mit Gang Dong-won kommt an Chuseok-Feiertagen ins Kino

Der südkoreanische Filmstar Gang Dong-won kehrt an den Chuseok-Feiertagen im September mit einem neuen Film mit Okkultismus, Komödie, Action und Fantasy auf die Leinwand zurück.

Am 22. August fand die Pressevorstellung des neuen Films „Dr. Cheon and The Lost Talisman“ in Anwesenheit von wichtigen Darstellern und dem Regisseur Kim Seong-shik statt. Mit dem Film gibt Kim, der bei „Decision to Leave“ des Regisseurs Park Chan-wook als Regieassistent mitgewirkt hatte, sein Debüt als Spielfilmregisseur.

Der okkulte Film erzählt die Geschichte des falschen Exorzisten Dr. Cheon, gespielt von Gang Dong-won, und seiner Begegnung mit einem starken Dämon.