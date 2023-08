Thriller „Target“ mit Shin Hye-sun in der Hauptrolle feiert am 30. August Kinostart

Ein neuer Thriller mit Shin Hye-sun kommt am 30. August ins Kino.

Am 21. August fand die Pressevorführung des Films „Target“ des Regisseurs Park Hee-gon statt. Die Schauspielerin Shin Hye-sun, die in letzter Zeit in vielen Fernsehdramen die Hauptrolle gespielt und nun viele Fans gewonnen hat, spielt in dem Streifen die Hauptrolle. Sie verkörpert eine Frau namens Soo-hyun, die durch einen Second-Hand-Handel zum Ziel eines Verbrechens wird. Der Film basiert auf einer authentischen Geschichte, die im Januar 2020 in den Fernsehnachrichten vorkam. Der Schauspieler Kim Sung-kyun ist in der Rolle eines Kommissars zu sehen, der Opfern von Cyberverbrechen hilft.