Das Jetzt ist gut (8) 눈치가 없어

Der Ausdruck setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen.





눈치 Nomen für „sofortige Ahnung vom Gefühlszustand einer anderen Person bzw. Erfassung einer herrschenden Stimmung“

-가 Postposition zur Betonung

없- Verbstamm des Verbs 없다 für „nicht vorhanden sein“

-어 nicht-höfliche Aussagenendung





Der Ausdruck „눈치가 없어“ bedeutet wortwörtlich so viel wie „Eine sofortige Ahnung vom Gefühlszustand einer anderen Person bzw. Erfassung einer herrschenden Stimmung ist nicht vorhanden“. Mit dem Ausdruck tadelt man eine Person, die die herrschende Stimmung nicht richtig erfassen kann und dementsprechend etwas Unangemessenes sagt bzw. unangemessen handelt. Dadurch kann die Person jemand anderen kränken oder die Stimmung noch stärker belasten, auch wenn das nicht ihre Absicht war. Dieser Person mangelt es einfach an Takt- und Feingefühl, um der Stimmung gemäß zu handeln bzw. entsprechend ihre Zunge zu hüten, ohne dass sie von jemand anderem darauf aufmerksam gemacht werden muss. In diesem Sinne könnte man den Ausdruck in etwa mit „Du hast keinen Takt“ übersetzen.