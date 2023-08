Hochspringer Woo Sang-hyeok erreicht Finale bei WM in Budapest

ⓒ YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok ist trotz ungünstiger Bedingungen dem ersten Sieg bei einer Leichtathletik-WM einen Schritt näher gekommen.





Wegen eines Flugausfalls musste Woo über 700 Kilometer von München bis nach Budapest auf dem Landweg zurücklegen. Der Südkoreaner hatte am internationalen Hochsprung-Meeting in Heilbronn teilgenommen und war nach einem Training in Deutschland nach München gereist, um von dort den Flug nach Budapest zu nehmen.





Obwohl er sich von seiner Erschöpfung aufgrund der langen Reise nicht ganz erholt hatte, erreichte er im Vorkampf der Leichtathletik-WM in Budapest den vierten Platz. Alle 13 Hochspringer, die ins Finale kamen, übersprangen 2,28 Meter. Vier Starter, einschließlich Woo Sang-hyeok, schafften die Höhe bereits beim ersten Versuch.





Woo Sang-hyeok war beim ersten Versuch an der Höhe von 2,25 Meter gescheitert und war als Vierter nach Mutaz Essa Barshim, JuVaughn Harrison und Ryoichi Akamatsu, die sich keinen einzigen Fehler erlaubten, ins Finale eingezogen.





An der gegenwärtigen Leistung und Kondition gemessen gelten Woo Sang-hyeok, Barshim und Harrison als die Favoriten auf den WM-Titel im Hochsprung. Gianmarco Tamberi, der bei den Olympischen Spielen in Tokio mit Barshim die Goldmedaille gewonnen hat, leidet noch an den Folgen einer Verletzung am Fußgelenk. Der Japaner Ryoichi Akamatsu, der die WM-Vorrunde zwar auf einen gemeinsamen ersten Platz abgeschlossen hat, zählt dennoch nicht zu den Favoriten auf den Titel, da seine Bestleistung bei 2,30 Meter liegt.





Barshim ist der derzeit beste Hochspringer. Mit übersprungenen 2,43 Meter ist er in der ewigen Bestenliste Zweiter hinter dem Kubaner Javier Sotomayor, der 1993 den Weltrekord von 2,45 Meter aufstellte. Woo Sang-hyeoks Bestleistung liegt bei 2,35 Meter im Freien und 2,36 Meter in der Halle.





Woo Sang-hyeok schaffte es in diesem Jahr bei vier von fünf internationalen Wettbewerben in der Halle und im Freien aufs Podium. Beim internationalen Hochsprung Meeting der Diamond-League in Doha und in Rom-Florenz belegte er hinter Harrison den zweiten Platz. Beim Seiko Grand Prix und den Asienmeisterschaften in Bangkok ging er als Sieger hervor. Woos persönliche Bestleistung in diesem Jahr sind 2,33 Meter. Außer beim Diamond-League-Meeting in Stockholm, bei dem Woo wegen starken Regens sein Potenzial nicht voll entfalten konnte, kam der Hochspringer bei allen internationalen Wettkämpfen unter die letzten Zwei und konkurrierte um den Titel.





Bei einer Leichtathletik-WM haben bisher nur zwei Koreaner eine Medaille gewonnen. Kim Hyun-seob gewann 2011 im Gehen Bronze und Woo Sang-hyeok wurde Zweiter bei den Wettbewerben in Eugene. Sollte Woo Sang-hyeok in Budapest siegen, wäre er der erste südkoreanische Weltmeister in der Leichtathletik. Woo konnte bereits im vergangenen Jahr bei der Hallen-Leichtathletik-WM in Belgrad mit 2,34 Meter als erster Koreaner den Titel bejubeln.