Daejon richtet mit großem Erfolg Finale der League of Legends Champions Korea aus

Im Kongresszentrum in Daejon fand vor großem Publikum das Finale der „League of Legends Champions Korea“ statt. Die League of Legends Champions Korea ist eine südkoreanische E-Sport-Profiliga in dem Multiplayer Online Computerspiel League of Legends.





In den drei Tagen der größten E-Sports Veranstaltung wurden über 20.000 Besucher gezählt. Bereits eine Stunde vor Eröffnung des Wettkampfs wimmelte es im Umfeld der Arena von Menschen. Auch bei den Begleitprogrammen wie beispielsweise einem Costume Play Wettbewerb ging es lebhaft zu. Fans des E-Sports, die aus dem ganzen Land gekommen waren, genossen die Events und nutzten die Gelegenheit, um einen Ausflug zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt zu unternehmen.





Auch für die Bürger von Daejon waren die finalen Wettkämpfe eine seltene Attraktion. Eine Bewohnerin sagte, es freue sie, dass ihre Stadt durch dieses große E-Sport-Event bekannter werde. Sie sei sich sicher, dass viele Bewohner viel Spaß daran haben werden.





Das Finale gewann das Team Genji mit 3:0 gegen T1. Genji gewann die League of Legends Champions Korea die dritte Saison in Folge.